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Результаты матчей чемпионата Франции 14 декабря

Результаты матчей чемпионата Франции 14 декабря
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В субботу, 14 декабря, прошли матчи 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом трёх встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 14 декабря:

«Марсель» — «Лилль» — 1:1;
«Осер» — «Ланс» — 2:2;
«Реймс» — «Монако» — 0:0.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», который записал в свой актив 34 очка. На второй строчке располагается «Марсель», набравший 30 очков. На третьем месте находится «Монако», у которого 30 очков. В зоне стыковых матчей и вылета находятся «Сент-Этьен» (13), «Гавр» (12) и «Монпелье» (8).

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