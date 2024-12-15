Игрок «Реала» Гюлер установил клубное достижение XXI века

Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер, оформивший две результативные передачи в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3), установил достижение, ранее не покорявшееся никому в составе «сливочных» в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, стал самым молодым игроком, отдавшим две голевые передачи в одном матче Ла Лиги в текущем столетии. На момент статистического достижения турецкому атакующему хавбеку было 19 лет и 293 дня.

Гюлер в текущем сезоне сыграл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: