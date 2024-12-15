Анчелотти объяснил ничью в сверхрезультативном матче «Реала» с «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате матча 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано». Игра завершилась ничьей со счётом 3:3.
«Мы атаковали, но нам не хватало эффективности в штрафной. Также немного не доставало надёжности в обороне. Мы играли очень хорошо до счёта 3:2. После того как пропустили, мы стали бороться до конца. Эта ничья отличается от матчей с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). Этой игрой я удовлетворён», — приводит слова Анчелотти Marca.
После 17 туров мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анчелотти набрала 37 очков. «Райо Вальекано», сыгравший 16 матчей, располагается на 13-й строчке с 20 очками.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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