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Анчелотти объяснил ничью в сверхрезультативном матче «Реала» с «Райо Вальекано»

Анчелотти объяснил ничью в сверхрезультативном матче «Реала» с «Райо Вальекано»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате матча 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано». Игра завершилась ничьей со счётом 3:3.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

«Мы атаковали, но нам не хватало эффективности в штрафной. Также немного не доставало надёжности в обороне. Мы играли очень хорошо до счёта 3:2. После того как пропустили, мы стали бороться до конца. Эта ничья отличается от матчей с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). Этой игрой я удовлетворён», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 17 туров мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анчелотти набрала 37 очков. «Райо Вальекано», сыгравший 16 матчей, располагается на 13-й строчке с 20 очками.

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