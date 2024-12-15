Анчелотти – о голкипере «Райо Вальекано»: ему следует принимать немного больше калия

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пошутил про частые падения голкипера «Райо Вальекано» Аугусто Батальи (3:3) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Ничего, может быть, ему следует принимать немного больше калия», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

«Реал» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 37 очков. «Райо Вальекано» с 20 очками после 16 игр располагается на 13-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 38 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Севильей».

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