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Анчелотти – о голкипере «Райо Вальекано»: ему следует принимать немного больше калия

Анчелотти – о голкипере «Райо Вальекано»: ему следует принимать немного больше калия
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пошутил про частые падения голкипера «Райо Вальекано» Аугусто Батальи (3:3) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

«Ничего, может быть, ему следует принимать немного больше калия», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

«Реал» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 37 очков. «Райо Вальекано» с 20 очками после 16 игр располагается на 13-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 38 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Севильей».

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