Анчелотти – о голкипере «Райо Вальекано»: ему следует принимать немного больше калия
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пошутил про частые падения голкипера «Райо Вальекано» Аугусто Батальи (3:3) в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4' 2:0 Мумин – 36' 2:1 Вальверде – 39' 2:2 Беллингем – 45' 2:3 Родриго – 56' 3:3 Паласон – 64'
«Ничего, может быть, ему следует принимать немного больше калия», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.
«Реал» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 37 очков. «Райо Вальекано» с 20 очками после 16 игр располагается на 13-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 38 очков.
В следующем туре «Реал» встретится с «Севильей».
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