Анчелотти прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Винисиусе в мадридском дерби

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о спорном эпизоде с участием бразильского крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

«Я посмотрел повтор после игры. Пенальти на Винисиусе кажется мне совершенно очевидным», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, на 76-й минуте матча Винисиус оказался на газоне после контакта с ногой защитника «Райо Вальекано» Абдула Мумина. Кроме того, бразильца коснулся и партнёр по команде англичанин Джуд Беллингем, тоже боровшийся за мяч. Главный арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра не стал назначать пенальти в ворота «Райо Вальекано».

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