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Анчелотти прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Винисиусе в мадридском дерби

Анчелотти прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Винисиусе в мадридском дерби
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о спорном эпизоде с участием бразильского крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

«Я посмотрел повтор после игры. Пенальти на Винисиусе кажется мне совершенно очевидным», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, на 76-й минуте матча Винисиус оказался на газоне после контакта с ногой защитника «Райо Вальекано» Абдула Мумина. Кроме того, бразильца коснулся и партнёр по команде англичанин Джуд Беллингем, тоже боровшийся за мяч. Главный арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра не стал назначать пенальти в ворота «Райо Вальекано».

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