Издание Give me Sport опубликовало топ-10 лучших молодых игроков современности

Журналисты из британского издания Give me Sport сформировали и обнародовали список из 10 лучших молодых игроков в мире по состоянию на данный момент, взяв за основу два фактора, а именно: достижение на клубном и международном уровне и ожидаемый потенциал.

Топ-10 игроков в мировом футболе по версии Give me Sport:

Ламин Ямаль (Испания, «Барселона» 17 лет); Джуд Беллингем (Англия, «Реал», 21 год); Джамал Мусиала (Германия, «Бавария», 21 год); Флориан Вирц (Германия, «Байер», 21 год); Кобби Майну (Англия, «Манчестер Юнайтед», 19 лет); Эндрик (Бразилия, «Реал», 18 лет); Хави Симонс (Нидерланды, «РБ Лейпциг», «ПСЖ», 21 год); Арда Гюлер (Турция, «Реал», 19 лет); Уоррен Заир-Эмери (Франция, «ПСЖ», 18 лет); Гави (Испания, «Барселона», 20 лет).

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