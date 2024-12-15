Издание Give me Sport опубликовало топ-10 лучших молодых игроков современности
Журналисты из британского издания Give me Sport сформировали и обнародовали список из 10 лучших молодых игроков в мире по состоянию на данный момент, взяв за основу два фактора, а именно: достижение на клубном и международном уровне и ожидаемый потенциал.
Топ-10 игроков в мировом футболе по версии Give me Sport:
- Ламин Ямаль (Испания, «Барселона» 17 лет);
- Джуд Беллингем (Англия, «Реал», 21 год);
- Джамал Мусиала (Германия, «Бавария», 21 год);
- Флориан Вирц (Германия, «Байер», 21 год);
- Кобби Майну (Англия, «Манчестер Юнайтед», 19 лет);
- Эндрик (Бразилия, «Реал», 18 лет);
- Хави Симонс (Нидерланды, «РБ Лейпциг», «ПСЖ», 21 год);
- Арда Гюлер (Турция, «Реал», 19 лет);
- Уоррен Заир-Эмери (Франция, «ПСЖ», 18 лет);
- Гави (Испания, «Барселона», 20 лет).
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