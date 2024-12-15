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Издание Give me Sport опубликовало топ-10 лучших молодых игроков современности

Издание Give me Sport опубликовало топ-10 лучших молодых игроков современности
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Журналисты из британского издания Give me Sport сформировали и обнародовали список из 10 лучших молодых игроков в мире по состоянию на данный момент, взяв за основу два фактора, а именно: достижение на клубном и международном уровне и ожидаемый потенциал.

Топ-10 игроков в мировом футболе по версии Give me Sport:

  1. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона» 17 лет);
  2. Джуд Беллингем (Англия, «Реал», 21 год);
  3. Джамал Мусиала (Германия, «Бавария», 21 год);
  4. Флориан Вирц (Германия, «Байер», 21 год);
  5. Кобби Майну (Англия, «Манчестер Юнайтед», 19 лет);
  6. Эндрик (Бразилия, «Реал», 18 лет);
  7. Хави Симонс (Нидерланды, «РБ Лейпциг», «ПСЖ», 21 год);
  8. Арда Гюлер (Турция, «Реал», 19 лет);
  9. Уоррен Заир-Эмери (Франция, «ПСЖ», 18 лет);
  10. Гави (Испания, «Барселона», 20 лет).
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