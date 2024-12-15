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Стали известны новые подробности по восстановлению Родри после травмы «крестов»

Стали известны новые подробности по восстановлению Родри после травмы «крестов»
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Чемпион Европы, обладатель «Золотого мяча», испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на несколько месяцев опережает график своей реабилитации после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun.

По информации источника, испанец уже приступил к беговым упражнениям и намерен вернуться на поле до конца текущего сезона.

Напомним, Родри получил травму во время матча 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2).

В нынешнем сезоне Родри принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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