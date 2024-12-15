39-летний Навас провёл последний домашний матч в карьере. Испанец попрощался с фанатами

Чемпион мира и Европы, испанский универсальный полузащитник «Севильи» Хесус Навас провёл последний домашний матч за команду в профессиональной карьере.

Перед игрой 17-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (1:0) ему устроили коридор почёта, в которой футболист вошёл вместе со своими сыновьями, фанаты подготовили огромный баннер. В конце церемонии Навас расплакался.

Сам испанец отыграл 71 минуту и покинул поле под овации трибун. После финального свистка чествование легенды клуба продолжилось.

Ранее 39-летний испанец Навас объявил, что завершит карьеру в конце 2024 года. После ухода из профессионального спорта капитан останется в клубе и займёт административную должность.

39-летний Навас является воспитанником «Севильи». Вместе с клубом он выиграл два Кубка Испании, Суперкубок Испании, четыре Лиги Европы (два Кубка УЕФА. — Прим. «Чемпионата»), а также Суперкубок УЕФА. На данный момент у 702 матча за андалусийцев, в которых он забил 39 голов и отдал 119 результативных передач.

Также Навас выступал в составе «Манчестер Сити», в составе которого провёл 183 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 35 ассистов. С «горожанами» Навас становился чемпионов Англии и дважды выигрывал Кубок английской Лиги.

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