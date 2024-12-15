«Зенит» поздравил сборную России с победой в эстафете на ЧМ-2024 по плаванию
Поделиться
«Зенит» поздравил сборную России с победой в смешанной эстафете 4x100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия). В состав российской команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Их результат — 3.30,47.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Финал
14 декабря 2024, суббота. 21:14 МСК
Окончено
1
Россия
2
США
3
Канада
«Команда российских пловцов с Кириллом Пригодой из Петербурга и Мироном Лифинцевым из Выборга в составе завоевала золотые медали чемпионата мира в комбинированной эстафете. Поздравляем и ждем на «Газпром Арене»!» — написано в официальном телеграм-канале «Зенита».
Вторыми стали спортсмены из США. Третьи — представители Канады.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 15 декабря 2024
-
05:13
-
04:31
-
04:03
-
04:01
-
03:45
-
03:36
-
03:11
-
03:03
-
02:58
-
02:30
-
02:00
-
01:51
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:50
-
00:43
-
00:42
-
00:18
-
00:11
-
00:03
-
00:00
- 14 декабря 2024
-
23:55
-
23:46
-
23:46
-
23:26
-
23:16
-
23:02
-
22:51
-
22:45
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:09
-
22:03