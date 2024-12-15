Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил сборную России с победой в эстафете на ЧМ-2024 по плаванию

«Зенит» поздравил сборную России с победой в эстафете на ЧМ-2024 по плаванию
Комментарии

«Зенит» поздравил сборную России с победой в смешанной эстафете 4x100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия). В состав российской команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Их результат — 3.30,47.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Финал
14 декабря 2024, суббота. 21:14 МСК
Окончено
1
Россия
2
США
3
Канада

«Команда российских пловцов с Кириллом Пригодой из Петербурга и Мироном Лифинцевым из Выборга в составе завоевала золотые медали чемпионата мира в комбинированной эстафете. Поздравляем и ждем на «Газпром Арене»!» — написано в официальном телеграм-канале «Зенита».

Вторыми стали спортсмены из США. Третьи — представители Канады.

Материалы по теме
У России — ещё две награды на ЧМ по плаванию. Хотя от лидеров сборной ждали большего
У России — ещё две награды на ЧМ по плаванию. Хотя от лидеров сборной ждали большего

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android