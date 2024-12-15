«Зенит» поздравил сборную России с победой в эстафете на ЧМ-2024 по плаванию

«Зенит» поздравил сборную России с победой в смешанной эстафете 4x100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия). В состав российской команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Их результат — 3.30,47.

«Команда российских пловцов с Кириллом Пригодой из Петербурга и Мироном Лифинцевым из Выборга в составе завоевала золотые медали чемпионата мира в комбинированной эстафете. Поздравляем и ждем на «Газпром Арене»!» — написано в официальном телеграм-канале «Зенита».

Вторыми стали спортсмены из США. Третьи — представители Канады.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире