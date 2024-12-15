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Де Брёйне прокомментировал спад «Ман Сити». У «горожан» одна победа в 10 последних играх

Де Брёйне прокомментировал спад «Ман Сити». У «горожан» одна победа в 10 последних играх
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о спаде «горожан» в текущем сезоне. Напомним, в последних 10 матчах во всех турнирах подопечные испанского наставника Хосепа Гвардиолы одержали лишь одну победу.

«Мы должны принять ситуацию и признать, что всё идёт не так, как нам хотелось бы, Но не стоит искать оправдания. Нужно усердно работать, делать своё дело и надеяться на улучшения. Мы должны найти решение, чтобы всё изменить, но наше качество никуда не делось. Мы должны принять этот вызов. Конечно, неприятно оказываться в такой ситуации. Я знаю, что все стараются, и дело тут точно не в том, что игроки не хотят бежать или не не отдают все силы. Всё наладится. Мне нравится играть в футбол», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

После 15 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

В следующем матче «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии.

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