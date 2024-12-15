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В «Баварии» ответили на вопрос о возможной замене Гарри Кейну в зимнее трансферное окно

В «Баварии» ответили на вопрос о возможной замене Гарри Кейну в зимнее трансферное окно
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о возможности зимнего трансфера в качестве замены нападающему Гарри Кейну.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Сон – 41'     2:0 Сон – 60'     2:1 Зане – 87'    

«Мы считаем, что у нас есть состав, который обладает достаточным качеством, чтобы достичь поставленных целей. Как говорится, «Бавария» тоже не машина для печатания денег. У «Баварии» великолепные финансовые показатели. У нас такие хорошие цифры потому, что мы всегда думаем и в экономическом ключе», — приводит слова Эберля Sky Sport Germany.

Напомним, ранее «Бавария» проиграла «Майнцу» в матче 14-го тура Бундеслиги. Это первое поражение мюнхенского клуба в чемпионате Германии. Кейн пропустил игру из-за травмы.

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