Гвардиола — о неудачах «Ман Сити»: мы можем проиграть ещё больше…

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь высказался о неудачах своей команды в текущем сезоне. Напомним, в последних 10 матчах во всех турнирах «горожане» одержали лишь одну победу.

«Мы были лучшими… Если сейчас мы не лучшие, то это лишь потому, что у нас нет игроков, иначе мы были бы близки к «Ливерпулю». Когда мы вернёмся на прежний уровень, мы не забудем эти моменты, потому что мы хотим быть там, где должны.

Если бы вы сказали мне месяц назад, когда мы были на вершине лиги и единственной непобедимой командой в Англии, что мы проиграем семь из следующих 10 игр, я бы сказал: «Вы что, с ума сошли?! Этого не произойдёт в моей команде!» Но это случилось! И, возможно, мы можем проиграть ещё больше...» — приводит слова Гвардиолы портал One Football со ссылкой на слова испанского специалиста на пресс-конференции, видео которой можно посмотреть на Beanyman Sports.

После 15 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем матче «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: