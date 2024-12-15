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Гвардиола раскритиковал оборону «Ман Сити» перед дерби с «Манчестер Юнайтед»

Гвардиола раскритиковал оборону «Ман Сити» перед дерби с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике защитную линию своей команды перед матчем 16-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас нет никакой защиты! Мы проиграли слишком много игр! Когда это происходит, вся критика и осуждение заслужены! Но, чтобы улучшить игроков, нужно тренировать и тренировать… нашу оборону… нашу команду… Когда? К сожалению, у нас нет времени работать над всеми ошибками, которые мы совершили! Демонстрации видео недостаточно, нам нужна практика и тренировки! Чтобы стать писателем, вы не можете просто читать книги, вы должны практиковаться в написании. Если только вы не Уильям Шекспир!» — приводит слова Гвардиолы портал One Football со ссылкой на слова испанского специалиста на пресс-конференции, видео которой можно посмотреть на Beanyman Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и на текущий момент занимает четвёртое место после 15 сыгранных матчей.

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