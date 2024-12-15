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Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команду, которая является главным конкурентом клуба из Санкт‑Петербурга в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Зенит» идет вровень с «Краснодаром», но самую большую опасность для команды из Санкт‑Петербурга представляет «Спартак». Потому что тот ход, который они набрали, впечатляет. Пацаны поверили в Станковича. Если «Спартак» зимой усилится, то это, наверное, будет главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ»

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очко, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третье место, записав в свой актив 37 очков.

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