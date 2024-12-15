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У Джуда Беллингема — 7 голов в последних 8 матчах за «Реал»

У Джуда Беллингема — 7 голов в последних 8 матчах за «Реал»
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Несколько часов назад завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Матч закончился со счётом 3:3. Один из голов в составе гостей в свой актив записал англичанин Джуд Беллингем.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

Для британского полузащитника этот гол стал седьмым в последних восьми матчах за мадридскую команду. До этого он забивал «Аталанте», «Жироне», «Атлетику», «Хетафе», «Леганесу» и «Осасуне».

Напомним, в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах за клуб Джуд стал автором семи голов и четырёх результативных передач.

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