У Джуда Беллингема — 7 голов в последних 8 матчах за «Реал»
Поделиться
Несколько часов назад завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Матч закончился со счётом 3:3. Один из голов в составе гостей в свой актив записал англичанин Джуд Беллингем.
Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4' 2:0 Мумин – 36' 2:1 Вальверде – 39' 2:2 Беллингем – 45' 2:3 Родриго – 56' 3:3 Паласон – 64'
Для британского полузащитника этот гол стал седьмым в последних восьми матчах за мадридскую команду. До этого он забивал «Аталанте», «Жироне», «Атлетику», «Хетафе», «Леганесу» и «Осасуне».
Напомним, в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах за клуб Джуд стал автором семи голов и четырёх результативных передач.
Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу
Материалы по теме
Комментарии
- 15 декабря 2024
-
06:42
-
06:28
-
06:17
-
06:15
-
05:59
-
05:25
-
05:13
-
04:31
-
04:03
-
04:01
-
03:45
-
03:36
-
03:11
-
03:03
-
02:58
-
02:30
-
02:00
-
01:51
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:50
-
00:43
-
00:42
-
00:18
-
00:11
-
00:03
-
00:00
- 14 декабря 2024
-
23:55
-
23:46
-
23:46
-
23:26
-
23:16
-
23:02
-
22:51