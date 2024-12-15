У Джуда Беллингема — 7 голов в последних 8 матчах за «Реал»

Несколько часов назад завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Матч закончился со счётом 3:3. Один из голов в составе гостей в свой актив записал англичанин Джуд Беллингем.

Для британского полузащитника этот гол стал седьмым в последних восьми матчах за мадридскую команду. До этого он забивал «Аталанте», «Жироне», «Атлетику», «Хетафе», «Леганесу» и «Осасуне».

Напомним, в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах за клуб Джуд стал автором семи голов и четырёх результативных передач.

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