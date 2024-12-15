Гвардиола: в следующем сезоне у «Ман Сити» должно быть 25-30 игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о составе команды на следующий сезон и финансовых требованиях клуба.

«Состав «Манчестер Сити» на следующий сезон должен состоять из 25-30 игроков. Как мы будем поддерживать клуб экономически? Нам будет невозможно иметь большие доходы в следующем сезоне! У нас есть доходы в этом лишь из-за того, что мы продали много игроков, таких как Альварес. Совместить финансы и требования к команде сложно!» — приводит слова Гвардиолы портал One Football со ссылкой на слова испанского специалиста на пресс-конференции, видео которой можно посмотреть на Beanyman Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и на текущий момент занимает четвёртое место после 15 сыгранных матчей.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: