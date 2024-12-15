Микель Артета недоволен, что Зинченко раскрыл секреты его работы в своей автобиографии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен тем, что украинский защитник Александр Зинченко раскрыл закулисье работы тренера в своей автобиографии «Верить», сообщает The Times.

По данным источника, 42-летний специалист был не в восторге, когда узнал, что Зинченко в своей книге раскрыл хитрости, которые он использует, чтобы дать «Арсеналу» преимущество.

Украинец написал, что он никогда не видел ни одного тренера, который бы так тщательно изучал и работал над деталями, как Артета, который часто говорил о важности небольших улучшений и отработки стандартных положений, что может принести вознаграждение за относительно небольшой проделанный объем работы.

Автобиография Зинченко под названием «Верить» вышла 24 октября. Книга написана на английском языке.

В этом сезоне Зинченко сыграл за клуб в 9 матчах, не отметившись результативными действиями.

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