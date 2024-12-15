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МИД Украины выступил с заявлением после того, как ФИФА не указал Крым частью страны

МИД Украины выступил с заявлением после того, как ФИФА не указал Крым частью страны
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Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с заявлением на фоне того, что во время трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крымский полуостров не является частью страны.

Представитель ведомства снова выразил недовольство произошедшим, заявив, что теперь они ожидают от ФИФА публичных извинений за данный инцидент.

Напомним, ранее на официальном сайте ФИФА было опубликовано видео о процедуре жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В нём говорили о сборных, которые не могут встретиться друг с другом по политическим причинам. На продемонстрированной карте Крым не обозначен украинским. Республика Крым – полноправный субъект Российской Федерации с 2014 года.

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