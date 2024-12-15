«Реал» отреагировал на скандальный эпизод игры Ла Лиги с неназначенным пенальти

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала отчёт после игры 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3), где высказалась о спорном эпизоде с неназначенным на вингере «сливочных» Винисиусе Жуниоре пенальти.

«На 75-й минуте произошёл самый скандальный эпизод матча. Мумин явно сбил с ног Винисиуса в штрафной, но Мартинес Мунуэра (Главный арбитр матча. — Прим. «Чемпионата») не назначил пенальти. Кроме того, Гонсалес Фуэртес, работавший на VAR, не стал вмешиваться в игру», — говорится в отчёте об игре, опубликованном пресс-службой мадридского клуба.

После 17 туров мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анчелотти набрала 37 очков.

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