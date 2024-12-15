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Исак повторил редкое достижение игроков «Ньюкасла», ранее покорявшееся лишь двоим

Исак повторил редкое достижение игроков «Ньюкасла», ранее покорявшееся лишь двоим
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Шведский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак, забивший гол и отдавший результативную передачу в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (4:0), повторил клубное достижение форвардов «сорок» Энди Коула и Алана Ширера. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Мёрфи – 30'     2:0 Гимарайнс – 47'     3:0 Исак – 50'     4:0 Мёрфи – 60'    

По информации источника, швед стал третьим игроком в истории клуба, забившим 20 голов в АПЛ за один календарный год. Ранее только Коулу (1994) и Ширеру (дважды, 1999 и 2002) покорялась эта отметка.

В нынешнем сезоне 25-летний Исак сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста. Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исака в € 75 млн.

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