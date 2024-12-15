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Легенды «Барселоны» и «Реала» сегодня сыграют «эль класико» в Токио

Легенды «Барселоны» и «Реала» сегодня сыграют «эль класико» в Токио
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Сегодня, 15 декабря, на стадионе «Аджиномото» в Токио состоится матч между легендами «Барселоны» и мадридского «Реала». Игра начнётся в 8:00 по московскому времени.

Легендарное «эль класико» состоится в честь Андреса Иньесты, объявившего о завершении карьеры ещё 8 октября 2024 года.

В клубных соцсетях анонсировано, что на поле выйдут такие звёзды, как Хави Эрнандес, Ривалдо, Хавьер Маскерано, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Икер Касильяс, Стив Макманаман, Хавьер Савиола и другие.

Напомним, Андрес Иньеста впервые за семь лет наденет футболку «Барселоны» для участия в игре. Последние годы карьеры Андрес выступал за японский клуб «Виссел Кобе».

Иньеста получил футболку «Барсы» и сделал фото с командой

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