«Ювентус» установил клубный антирекорд XXI века
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Туринский «Ювентус» ушёл от поражения в матче 16-го тура чемпионата Италии с аутсайдером Серии А «Венецией» (2:2). Таким образом, он установил клубный антирекорд XXI века по количеству побед после 16 туров, сообщает Opta Sport.
Италия — Серия А . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Венеция
Венеция
1:0 Гатти – 19' 1:1 Эллертссон – 61' 1:2 Идзес – 83' 2:2 Влахович – 90+5'
Отметим, что «бьянконери» одержали всего шесть побед при 10 ничейных результатах. Кроме того, в эпоху трёх очков за выигранный матч «Ювентус» одержал столько побед после 16 матчей турнира лишь в сезоне-1998/1999. Тогда у «зебр» было всего 23 очка.
«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 28 очков за 16 матчей и является единственной в Серии А, не имеющей поражений.
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