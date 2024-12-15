«Ювентус» установил клубный антирекорд XXI века

Туринский «Ювентус» ушёл от поражения в матче 16-го тура чемпионата Италии с аутсайдером Серии А «Венецией» (2:2). Таким образом, он установил клубный антирекорд XXI века по количеству побед после 16 туров, сообщает Opta Sport.

Отметим, что «бьянконери» одержали всего шесть побед при 10 ничейных результатах. Кроме того, в эпоху трёх очков за выигранный матч «Ювентус» одержал столько побед после 16 матчей турнира лишь в сезоне-1998/1999. Тогда у «зебр» было всего 23 очка.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 28 очков за 16 матчей и является единственной в Серии А, не имеющей поражений.

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