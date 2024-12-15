Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о постоянных обращениях Винисиуса к судьям

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал ответ на вопрос о поведении Винисиуса Жуниора и его обращениях к судьям на поле после матча 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

«Постоянные обращения Винисиуса к арбитрам? Я не хочу это обсуждать», — приводит слова Анчелотти AS.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: