Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о постоянных обращениях Винисиуса к судьям
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал ответ на вопрос о поведении Винисиуса Жуниора и его обращениях к судьям на поле после матча 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).
Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4' 2:0 Мумин – 36' 2:1 Вальверде – 39' 2:2 Беллингем – 45' 2:3 Родриго – 56' 3:3 Паласон – 64'
«Постоянные обращения Винисиуса к арбитрам? Я не хочу это обсуждать», — приводит слова Анчелотти AS.
Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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