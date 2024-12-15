Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

15 декабря главные новости спорта, результаты футбола, результаты НХЛ, теннис, НБА, плавание, футзал, биатлон, Кирилл Капризов

«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано», Капризов оформил дубль в НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» упустил победу в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано», российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль, который помог обыграть «Филадельфию Флайерз» в игре НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз», выиграв четвёртую встречу кряду в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» в результативном матче 17-го тура Ла Лиги.
  2. Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» и выйти на первое место Запада.
  3. Дубль Уилсона помог «Вашингтону» одержать победу над «Баффало», выиграв 4-й матч кряду.
  4. Стали известны новые подробности по поводу восстановления Родри после травмы «крестов».
  5. Россияне выиграли смешанную эстафету 4x100 м комплексным плаванием на ЧМ-2024.
  6. «Наполи» совершил камбэк и обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А.
  7. Остон Мэттьюс повторил редкое достижение НХЛ. В XXI веке такое удавалось лишь Овечкину.
  8. Медведев и ещё три игрока снялись с Мировой теннисной лиги. Стало известно, кто их заменит.
  9. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё укрепил лидерство, Жаклен вошёл в топ-3.
  10. Определился соперник мадридского «Реала» по финалу Межконтинентального кубка.
  11. «Рейнджерс» крупно проиграли «Лос-Анджелесу», Шестёркина заменили после 5 пропущенных шайб.
  12. ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия поднялась на второе место, лидирует США.
  13. Сборная России по футзалу обыграла Киргизию в товарищеском матче.
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Манчестер Сити» — «МЮ», «ПСЖ» — «Лион», хоккей, лыжи и биатлон
Топ-события воскресенья: «Манчестер Сити» — «МЮ», «ПСЖ» — «Лион», хоккей, лыжи и биатлон
Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 15 декабря: кто вышел в финал Кубка НБА
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 декабря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android