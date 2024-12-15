«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано», Капризов оформил дубль в НХЛ. Главное к утру
Мадридский «Реал» упустил победу в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано», российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль, который помог обыграть «Филадельфию Флайерз» в игре НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз», выиграв четвёртую встречу кряду в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» в результативном матче 17-го тура Ла Лиги.
- Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» и выйти на первое место Запада.
- Дубль Уилсона помог «Вашингтону» одержать победу над «Баффало», выиграв 4-й матч кряду.
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