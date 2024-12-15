Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» поборется с «Ман Сити» за подписание Хави Симонса — Caught Offside

«МЮ» поборется с «Ман Сити» за подписание Хави Симонса — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «ПСЖ» Хави Симонсу, арендованному «Лейпцигом» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, не ожидается, что нидерландский футболист продолжит карьеру в «ПСЖ» после завершения аренды в «Лейпциге». Подчёркивается, что сам Симонс заинтригован возможностью поработать под руководством главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.

В нынешнем сезоне Симонс принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Хави Симонс Подробнее
Материалы по теме
Юрген Клопп может повлиять на решение Хави Симонса остаться в «Лейпциге» — Фальк

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android