«МЮ» поборется с «Ман Сити» за подписание Хави Симонса — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «ПСЖ» Хави Симонсу, арендованному «Лейпцигом» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, не ожидается, что нидерландский футболист продолжит карьеру в «ПСЖ» после завершения аренды в «Лейпциге». Подчёркивается, что сам Симонс заинтригован возможностью поработать под руководством главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.

В нынешнем сезоне Симонс принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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