Игроки «Фиорентины» поприветствовали на тренировке Бове, потерявшего сознание на поле

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове, который был накануне выписан из больницы после того, как попал в реанимацию, появился на тренировке команды.

Напомним, футболист потерял сознание во время матча 14-го тура чемпионата Италии с «Интером». Встреча, которая состоялась 1 декабря, не была доиграна. Ранее сообщалось, что полузащитнику будет проведена операция по установке дефибриллятора, который позволяет не допустить остановку сердца.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео, на котором игроки «Фиорентины» устроили тёплый приём своему одноклубнику после его возвращения в строй:

В текущем сезоне итальянской Серии А 22-летний Эдоардо Бове провёл 11 матчей, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи. Также на его счету три игры и одна голевая передача в Лиге конференций.