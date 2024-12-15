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«Ман Сити» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Ман Сити» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 15 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 27 очков за 15 матчей. «Манчестер Юнайтед» заработал 19 очков после 15 игр и располагается на 13-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.

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