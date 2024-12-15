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Гвардиола: если я захочу избежать критики в свой адрес, мне придётся искать другую работу

Гвардиола: если я захочу избежать критики в свой адрес, мне придётся искать другую работу
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что критика является естественной частью работы специалиста, возглавляющего команду.

«Все тренеры, не только я, принимают решения в одиночку. Можно прислушиваться к мнению других людей, но, в конце концов, принимать решение тренеру придётся самому. Вот почему мне хорошо платят. Если я не захочу выслушивать все эти комментарии после игры, мне придётся искать другую работу», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних 10 матчах во всех турнирах подопечные Гвардиолы семь раз потерпели поражение. Сегодня, 15 декабря, «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ.

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