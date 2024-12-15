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Фанаты аргентинского «Сан-Лоренсо» устроили беспорядки из-за плохих результатов команды

Фанаты аргентинского «Сан-Лоренсо» устроили беспорядки из-за плохих результатов команды
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Болельщики аргентинского «Сан-Лоренсо» обрушили свой гнев на команду после домашнего поражения от «Тигре» (0:1) в 27-м туре Примеры, сообщает AS.

Аргентина — Примера . Лига Професиональ - 2-я фаза. 27-й тур
14 декабря 2024, суббота. 03:15 МСК
Сан-Лоренсо
Буэнос-Айрес
Окончен
0 : 1
Тигре
Виктория
0:1 Гарай – 73'    
Удаления: Лухан – 65' / нет

Болельщики, уставшие от неудовлетворительных результатов команды по ходу сезона, начали выкрикивать оскорбления в сторону игроков, а также восклицали «Проваливайте все!» в концовке игры. Более того, вмешаться пришлось полиции, чтобы особо рьяные фанаты не получили доступ к той части трибун, которую обычно занимают руководители клуба.

Во время беспорядков был повреждён стадион «Педро Бидеген», а пресс-конференцию тренеров пришлось прервать, поскольку безопасность не могла быть гарантирована. Часть наиболее разгневанных болельщиков успела покинуть территорию стадиона, а затем сосредоточилась в окрестностях стадиона, где для контроля над ситуацией пришлось задействовать значительные силы полиции.

Отметим, что это уже не первый случай, когда болельщики «Сан-Лоренсо» прибегают к радикальным мерам. В октябре они появились на тренировке команды, чтобы поговорить с игроками.

После 27 матчей «Сан-Лоренсо» занимает 24-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 29 очками. Команда проиграла четыре матча из последних пяти.

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