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«ПСЖ» — «Лион»: во сколько начнётся матч 15-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Лион»: во сколько начнётся матч 15-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 15 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Лион». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз «ПСЖ» и «Лион» встречались между собой 25 мая в финале Кубка Франции. Тогда победу одержала команда из Парижа со счётом 2:1.

На данный момент «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Луиса Энрике 34 очка после 14 матчей. «Лион» с 25 очками находится на пятой строчке.

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