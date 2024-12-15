Гвардиола: дайте Родри отпуск в три-четыре месяца, как в НБА, и он сыграет 80 матчей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему полузащитник «горожан» Родри разорвал крестообразные связки в начале нынешнего сезона.

«Почему травмирован Родри? В прошлом сезоне он сыграл 75 матчей! Когда я был в отпуске, он был на Евро, выиграл его, получил травму в матче за Испанию, а затем восстановился. Знаете ли вы, как остаться на уровне, если у вас [только что] была травма связок? Поверьте, нет. Но Родри был нужен мне в матчах с «Интером», «Арсеналом», хотя он и не был в лучшей форме.

Предоставьте Родри отпуск в полтора-два месяца по примеру НБА, где у них есть три-четыре месяца отдыха. Он будет великолепен и сможет отыграть 80 матчей, если захочет. Но дайте ему эти три месяца», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме Гвардиола: если я захочу избежать критики в свой адрес, мне придётся искать другую работу

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: