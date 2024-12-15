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Димитри Пайет отреагировал на слухи о возможном переходе Погба в «Марсель»

Димитри Пайет отреагировал на слухи о возможном переходе Погба в «Марсель»
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37-летний французский полузащитник бразильского «Васко да Гама» Димитри Пайет, ранее выступавший за «Марсель», отреагировал на слухи о возможном переходе Поля Погба в этот клуб.

«Как и все болельщики «Марселя», вы, конечно, мечтаете об этом. Дальше, правда это или нет, я не могу сказать. Я работал с ним в сборной, он также работал с другими бывшими игроками «Марселя», так что он знает, во что ввязывается. Он уже играл здесь, так что такой клуб, как «Марсель», может пойти ему только на пользу», — приводит слова Пайета RMC Sport.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения с Погба. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе.

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