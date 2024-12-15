«Атлетико» — «Хетафе»: текстовая трансляция матча 17-го тура Ла Лиги начнётся в 16:00

Сегодня, 15 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «матрасники» занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 35 очками, отставая на три балла от лидирующей «Барселоны», однако у мадридцев игра в запасе. Отметим, что команда Диего Симеоне имеет на данный момент впечатляющую десятиматчевую победную серию во всех турнирах.

«Хетафе» расположился на 15-й строчке, набрав 16 очков после 16 матчей.