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«Атлетико» — «Хетафе»: текстовая трансляция матча 17-го тура Ла Лиги начнётся в 16:00

«Атлетико» — «Хетафе»: текстовая трансляция матча 17-го тура Ла Лиги начнётся в 16:00
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Сегодня, 15 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «матрасники» занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 35 очками, отставая на три балла от лидирующей «Барселоны», однако у мадридцев игра в запасе. Отметим, что команда Диего Симеоне имеет на данный момент впечатляющую десятиматчевую победную серию во всех турнирах.

«Хетафе» расположился на 15-й строчке, набрав 16 очков после 16 матчей.

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