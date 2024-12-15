Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмерсон Роял: «Милан» — культовая команда для бразильцев

Эмерсон Роял: «Милан» — культовая команда для бразильцев
Комментарии

Защитник «Милана» Эмерсон Роял высказался об отношении к «россонери» в Бразилии, а также о наследии, оставленном игроками из этой страны в клубе.

«Милан» — культовая команда для нас, бразильцев. Роналдиньо, Кака, Кафу, Пато, Робиньо. Все они великие игроки, которые прошли через «Милан». Я думаю, они оставили здесь великое наследие — радостную манеру игры, которая передаёт счастье на поле», — приводит слова Эмерсона Milan News.

«Россонери» объявили о переходе Эмерсона летом текущего года. Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, новичок обошёлся «Милану» в € 15 млн.

Материалы по теме
Паоло Ди Канио раскритиковал «Милан» за приобретение Эмерсона Рояла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android