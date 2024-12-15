Эмерсон Роял: «Милан» — культовая команда для бразильцев

Защитник «Милана» Эмерсон Роял высказался об отношении к «россонери» в Бразилии, а также о наследии, оставленном игроками из этой страны в клубе.

«Милан» — культовая команда для нас, бразильцев. Роналдиньо, Кака, Кафу, Пато, Робиньо. Все они великие игроки, которые прошли через «Милан». Я думаю, они оставили здесь великое наследие — радостную манеру игры, которая передаёт счастье на поле», — приводит слова Эмерсона Milan News.

«Россонери» объявили о переходе Эмерсона летом текущего года. Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, новичок обошёлся «Милану» в € 15 млн.