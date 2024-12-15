«Дело вкуса». Хамес Родригес высказался о малом игровом времени в «Райо Вальекано»

Атакующий полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес высказался о малом игровом времени в составе испанского клуба. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах команды во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

«Это вещи, которые я не могу контролировать. Я сам отвечаю за свои действия, но буду я играть или нет… Я не могу это контролировать. Моя задача — хорошо тренироваться, быть физически здоровым каждый день, как сейчас и как я показал в матчах за Колумбию. Там, если я не буду в порядке физически, я не буду играть. Поэтому я стараюсь хорошо заботиться о себе. Я стараюсь хорошо тренироваться, чтобы, если мне придётся играть, я был готов.

Как и всё в футболе, это дело вкуса, и, возможно, есть тренеры, которые играют по определённой схеме, а вы в неё не вписываетесь. И это вполне приемлемо. Мне почти 34 года, и я нахожусь на более зрелом этапе своей карьеры. Я знаю, куда бежать, где просить мяч, где создавать пространство. В сборной мне легче, потому что рядом со мной есть игроки, которые играют очень хорошо, которые хотят играть хорошо, как я. Для меня гораздо проще, когда рядом с тобой есть футболисты, которые играют так же, как и ты», — приводит слова Хамеса Marca.