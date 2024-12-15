Гвардиола: сожалел бы больше, чем когда-либо, если бы ушёл из «Сити» сейчас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не намерен покидать клуб, несмотря на нынешний игровой кризис команды.

«Если бы я ушёл из «Манчестер Сити» сейчас, то сожалел бы об этом больше, чем когда-либо! Не могу уснуть, представляя, что покину клуб в этой ситуации. Это невозможно! Если мы продолжим так же выступать, то меня могут уволить. Но уйти самому сейчас?! Никаких шансов», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних 10 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити» семь раз потерпел поражение. После 15 игр чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 27 очков и занимает пятое место.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: