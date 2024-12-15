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«Аталанта» вновь выложила русский трек в соцсетях, отметив победу над «Кальяри»

В официальном ТikТок-аккаунте итальянской «Аталанты» вновь появился русский трек. Так клуб отметил выездную победу над «Кальяри» (1:0) в матче 16-го тура Серии А.

Авторами данного трека стали 11-летняя Бэтси (1,1 млн подписчиков на YouTube, настоящее имя — Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская.

Отметим, что это уже не первое появление русской композиции в соцсетях бергамасков. В октябре клуб анонсировал матч с «Монцей» песней «Привет с большого бодуна!» в исполнении группы «Дюна».

Напомним, с 2020 по 2024 год за «Аталанту» выступал российский полузащитник Алексей Миранчук.

После 16 сыгранных матчей команда из Бергамо лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков, и имеет рекордную в своей истории 10-матчевую победную серию в национальном чемпионате.