«Аталанта» вновь выложила русский трек в соцсетях, отметив победу над «Кальяри»

В официальном ТikТок-аккаунте итальянской «Аталанты» вновь появился русский трек. Так клуб отметил выездную победу над «Кальяри» (1:0) в матче 16-го тура Серии А.
Авторами данного трека стали 11-летняя Бэтси (1,1 млн подписчиков на YouTube, настоящее имя — Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская.
Отметим, что это уже не первое появление русской композиции в соцсетях бергамасков. В октябре клуб анонсировал матч с «Монцей» песней «Привет с большого бодуна!» в исполнении группы «Дюна».
Напомним, с 2020 по 2024 год за «Аталанту» выступал российский полузащитник Алексей Миранчук.
После 16 сыгранных матчей команда из Бергамо лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков, и имеет рекордную в своей истории 10-матчевую победную серию в национальном чемпионате.
- 15 декабря 2024
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:00
-
10:51
-
10:44
-
10:41
-
10:34
-
10:33
-
10:27
-
10:15
-
10:12
-
10:12
-
09:57
-
09:54
-
09:48
-
09:47
-
09:40
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:25
-
09:17
-
09:08
-
08:17
-
08:01
-
07:19
-
06:54
-
06:42
-
06:28
-
06:17
-
06:15
-
05:59
-
05:25
-
05:13