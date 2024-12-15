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Флик заявил, что Араухо готов сыграть за «Барселону» впервые с минувшего сезона

Флик заявил, что Араухо готов сыграть за «Барселону» впервые с минувшего сезона
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик допустил выход на поле центрального защитника Рональда Араухо в грядущем матче 17-го тура испанской Примеры с «Леганесом», который состоится сегодня, 15 декабря. Напомним, 25-летний футболист не сыграл ни в одной встрече нынешнего сезона из-за травмы подколенного сухожилия, полученной летом.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что он [Араухо] получит свои первые минуты в этом сезоне. Не уверен, что он выйдет в стартовом составе. Сколько сыграет Араухо? Я не знаю, ещё предстоит понять это. Возможно, Рональд и появится в стартовом составе, но если нет, то выйдет позже. Он готов. Необходимо сделать следующий шаг», — приводит слова Флика Marca.

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