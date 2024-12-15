Капитан «Ювентуса» отреагировал на слухи об уходе из клуба

33-летний центральный защитник и капитан «Ювентуса» Данило прокомментировал слухи о своём возможном уходе из туринского клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что капитан «бьянконери» может стать игроком «Наполи».

«Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я никогда не просил «Ювентус» расторгнуть мой контракт и ничего из того, что было написано в СМИ.

Я уйду в январе, только если «Ювентус» больше не захочет меня видеть. Моя связь с «Ювентусом» выходит далеко за рамки того, сколько минут мне удаётся сыграть. Я всегда буду рядом, чтобы помочь ребятам и тренеру. Именно поэтому я здесь», — приводит слова Данило Football Italia.