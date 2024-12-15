Анчелотти: в прошлом году «Реал» не обыграл «Райо» на выезде, но стал чемпионом Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что грядущий год может стать успешным для его команды. Напомним, вчера, 14 декабря, «сливочные» сыграли вничью в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

«В прошлом году мы не выиграли у «Райо» на выезде, но выиграли Ла Лигу. 2025-й год может стать отличным для «Реала». Когда в строй вернутся все травмированные футболисты, команда станет выступать намного лучше», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 17 матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 37 очков и занимают второе место.

Материалы по теме Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о постоянных обращениях Винисиуса к судьям

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: