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Анчелотти: в прошлом году «Реал» не обыграл «Райо» на выезде, но стал чемпионом Испании

Анчелотти: в прошлом году «Реал» не обыграл «Райо» на выезде, но стал чемпионом Испании
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что грядущий год может стать успешным для его команды. Напомним, вчера, 14 декабря, «сливочные» сыграли вничью в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

«В прошлом году мы не выиграли у «Райо» на выезде, но выиграли Ла Лигу. 2025-й год может стать отличным для «Реала». Когда в строй вернутся все травмированные футболисты, команда станет выступать намного лучше», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 17 матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 37 очков и занимают второе место.

Карло Анчелотти Подробнее
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