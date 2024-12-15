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Защитник «Милана» Эмерсон назвал имена двух футболистов, которые его вдохновляли

Защитник «Милана» Эмерсон назвал имена двух футболистов, которые его вдохновляли
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Бразильский защитник «Милана» Эмерсон Роял рассказал, что вдохновлялся игрой экс-футболиста «россонери» Маркоса Кафу и Дани Алвеса, выступавшего за «Барселону».

«Кафу — игрок, который меня очень вдохновлял. Дани Алвес тоже. Кафу был очень агрессивным игроком в атаке, но и осторожным в обороне. Оба игрока сильны в обеих фазах и являются для меня большим источником вдохновения», — приводит слова Эмерсона Milan News.

«Россонери» объявили о переходе Эмерсона летом текущего года. Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, новичок обошёлся «Милану» в € 15 млн.

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