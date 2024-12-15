Тони Кроос отреагировал на уверенную игру Беллингема в матче с «Райо Вальекано»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил высокий уровень игры хавбека «сливочных» Джуда Беллингема.

Англичанин выложил в своих соцсетях собственную фотографию, на которой он празднует свой гол во вчерашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3). В комментарии к данной публикации пришёл Кроос.

«Какой игрок», — написал немец, добавив эмодзи в виде сердца.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Беллингема 13 матчей и шесть голов в рамках Ла Лиги. Также он сыграл шесть матчей в Лиге чемпионов, в которых забил один гол. Отметим, что англичанин не уходит с поля без забитого мяча пять матчей подряд во всех турнирах. Также он отличился в семи из восьми последних матчей «сливочных».