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Мор рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении в зимнее трансферное окно

Мор рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении в зимнее трансферное окно
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, какие кадровые вопросы необходимо решить красно-белым в зимнее межсезонье.

«Спартаку» абсолютно точно нужен нападающий на смену Угальде. Не дай бог с ним что-то произойдёт — нужен будет игрок, который сможет качественно заменить. Если список из восьми футболистов «Спартака» на выход верный и, например, команду покинет Хлусевич, нужен будет хороший крайний защитник. Также нужен опорный полузащитник, который будет конкурировать с Умяровым. Наиль сильно прибавил, но мы видим, что, если с ним что-то происходит, достойно заменить его некем», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ-2024/2025 на третьем месте с 37 очками, отставая на два балла от лидирующего «Краснодара».

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