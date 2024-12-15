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Puma представила новый слоган, обыграв в нём «привозы» Кукурельи в матче с «Тоттенхэмом»

Puma представила новый слоган, обыграв в нём «привозы» Кукурельи в матче с «Тоттенхэмом»
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Знаменитая немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря, представила защитника «Челси» Марка Кукурелью в качестве своего амбассадора, обыграв в слогане результативные ошибки испанца в матче 15-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3).

Напомним, в игре со «шпорами» «Челси» пропустил дважды за 11 минут после поскальзываний Кукурельи. После этого защитник поменял бутсы и практически сразу же отдал голевой пас на Джейдона Санчо.

«Неважно, если ты поскользнулся. Важно то, как ты поднялся», — гласит новый слоган компании.

Фото: Puma

В 14 матчах сезона АПЛ — 2024/2025 26-летний Кукурелья не отметился забитыми мячами, а его пас на Санчо в игре с «Тоттенхэмом» стал первым результативным действием испанца в нынешнем сезоне.

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Кукурелья выкинул бутсы после «привозов» в матче с «Тоттенхэмом»
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