Мор: «Оренбургу» нужно сделать революцию, чтобы рассчитывать на сохранение прописки в РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил перспективы «Оренбурга» остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«На мой взгляд, шансов остаться в РПЛ у «Оренбурга» очень мало. Там нужно сделать революцию, чтобы рассчитывать на сохранение прописки. Понятно, что нужно поменять тренера, взять футболистов под этого тренера и вернуть команде атакующий стиль. «Оренбург» был домашней командой. Их своеобразное поле должно быть для «Оренбурга» преимуществом. У них есть хорошие футболисты. Но при происходящем сейчас не вижу шансов для «Оренбурга». Если проведут хорошую работу, то могут остаться», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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