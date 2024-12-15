Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: «Оренбургу» нужно сделать революцию, чтобы рассчитывать на сохранение прописки в РПЛ

Мор: «Оренбургу» нужно сделать революцию, чтобы рассчитывать на сохранение прописки в РПЛ
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил перспективы «Оренбурга» остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«На мой взгляд, шансов остаться в РПЛ у «Оренбурга» очень мало. Там нужно сделать революцию, чтобы рассчитывать на сохранение прописки. Понятно, что нужно поменять тренера, взять футболистов под этого тренера и вернуть команде атакующий стиль. «Оренбург» был домашней командой. Их своеобразное поле должно быть для «Оренбурга» преимуществом. У них есть хорошие футболисты. Но при происходящем сейчас не вижу шансов для «Оренбурга». Если проведут хорошую работу, то могут остаться», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Мор рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении в зимнее трансферное окно

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android