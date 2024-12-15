Проигрыш «Реала» в Межконтинентальном кубке может ухудшить положение Анчелотти в клубе

Финал Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря, будет обладать важным значением для будущего главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в клубе. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, часть людей в «Королевском клубе» выступают против нахождения итальянского специалиста в нём, поэтому возможное поражение «сливочных» в финальном матче Межконтинентального кубка может отрицательным образом сказаться на позициях Анчелотти.

При этом тренер и футболисты «Реала» не теряют хладнокровия в отсутствие у них лидерства в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. В команде понимают, что они неоднократно сталкивались с подобной ситуацией, но практически всегда добивались успеха в конечном итоге.

В финале указанного турнира «Реал» сыграет с мексиканской «Пачукой».

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