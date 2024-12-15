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Александр Канищев: у «Зенита» вполне боекомплект — куда лучше укомплектовываться?

Александр Канищев: у «Зенита» вполне боекомплект — куда лучше укомплектовываться?
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о составе санкт-петербургского клуба. По мнению экс-игрока, сине-бело-голубые не нуждаются в усилении.

«У «Зенита» вполне боекомплект. Куда лучше укомплектовываться? Если бы играли в Лиге чемпионов, нужно было бы усиление. Но в нашем чемпионате лучше сосредоточиться на мотивации тех, кто есть. Они вполне соответствуют уровню РПЛ. Поэтому не знаю, кого можно ещё прикупить», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого также 39 очков.

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