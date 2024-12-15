Экс-нападающий «Спартака»: большая вероятность, что клуб выиграет золото РПЛ в этом сезоне

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов оценил перспективы красно-белых дотянуться до титула РПЛ в нынешнем сезоне.

«Сейчас команда здорово играет. Угальде раскрылся. Сначала на него никто особо не ставил, у него была неуверенность, но сейчас он адаптировался.

Согласен ли, что со Станковичем «Спартак» может стать чемпионом? Посмотрим. Если смотреть по нынешней игре, то вероятность большая. Но зимняя пауза может многое изменить», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ-2024/2025 на третьем месте с 37 очками, отставая на два балла от лидирующего «Краснодара», который лишь по дополнительным показателям опережает идущий на второй строчке «Зенит».