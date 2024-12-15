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Два греческих топ-клуба заинтересованы в приобретении Федерико Бернардески — Конур

Два греческих топ-клуба заинтересованы в приобретении Федерико Бернардески — Конур
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Греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос» интересуются приобретением 30-летнего итальянского нападающего «Торонто» Федерико Бернардески. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Бернардески перешёл в «Торонто» летом 2022 года из «Ювентуса», за который выступал на протяжении пяти лет. Всего в составе канадского клуба итальянец провёл 84 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с канадским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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