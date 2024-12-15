Гвардиола — о календаре: есть вещи, которые я хочу натренировать, но когда это делать?!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил загруженность нынешнего календаря футбольных матчей.

«Есть вещи, которые мне нужно натренировать, чтобы игроки становились лучше! Но когда [делать это]?! Обычно на следующий день после матча футболисты восстанавливаются и не играют. Мне доступны семь-восемь футболистов, воспитанники академии. В распоряжении может быть один игрок! У нас нет времени отрабатывать все ошибки, а их очень много», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних 10 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити» семь раз потерпел поражение. После 15 игр чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 27 очков и занимает пятое место.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: